Погода на сегодня: будет ясно и холодно, в западных областях - дожди и мокрый снег

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В понедельник на всей территории Украины днем ожидается 5-8° тепла. На Юге и в Крыму – 11-13°. Ночью температура опустится до 1-3° мороза.

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В северных и восточных областях будет ясно, возможна переменная облачность. На Юге – пасмурно и дожди.

Днем 12 октября в Карпатах и на Прикарпатье местами будет пасмурно, ожидаются сильные осадки, предупреждает ГосЧС.

В западном регионе ожидается также налипание мокрого снега, местами гололед; в южной части Украины местами сильные дожди, порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/сек.