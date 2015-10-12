Земля ночью: захватывающее видео из космоса
03:34, 12 октября 2015Наука и IT
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В интернете опубликовано видео, на котором показано захватывающий вид на ночную часть планеты Земля с Международной космической станции.
Видео смонтировано примерно из 1 тысячи снимков / скриншот видео / eol.jsc.nasa.gov
Отмечается, что видео смонтировано примерно из 1 тысячи снимков, снятых камерой Nikon D4.
Как сообщал УНИАН, астронавт NASA Скотт Келли показал фото и видео утра в США, сделанные с МКС.
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