На выходных на всей территории Украины существенно похолодает

По сообщению Гидрометцентра, 10 октября на большей части территории Украины будет без осадков, а 11 октября дожди ожидаются на Западе и Юге.

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В восточных областях 10 октября температура днем будет от +5 до +10, ночью - от -1 до -5. В центральных - от +6 до +10, а ночью от -3 до -5. В южных - от +8 до +14 днем и от +1 до +8 ночью. В западных - от +6 до +14 днем и -1 до -5 ночью, в северных от +5 до +9, а ночью от -2 до -5.

В Киеве без осадков, температура днем составит от +5 до +7, ночью будет от -2 до -4.

11 октября в западных областях максимум будет +7, минимум -6, в северных, восточных и центральных областях днем +7, ночью -6, в южных - от +12 днем, до -4 ночью.

В Киеве без осадков, температура днем составит от +6 до +8, ночью от -3 до -5.