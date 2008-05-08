Газпром стал третьей по стоимости компанией мира

Российская газовая монополия "Газпром" превзошла по рыночной капитализации такие компании как China Mobile и General Electric и теперь занимает третью строчку в рейтинге самых дорогих публичных корпораций мира. Об этом сообщают Подробностисо ссылкой на агентство Bloomberg.

К середине дня 8 мая акции "Газпрома", крупнейшего производителя газа в мире, выросли на 4,3 процента. Таким образом, общая капитализация компании составила 8,15 триллиона рублей (341 миллиардов долларов). China Mobile, крупнейший сотовой оператор мира, стоит на рынке 337,3 миллиарда долларов, а General Electric - 325 миллиардов долларов.

Первые две строчки в рейтинге компаний с самой большой капитализацией занимают нефтяные корпорации - американская ExxonMobil и китайская PetroChina. Их стоимость оценивается в 476 и 441 миллиард долларов соответственно.