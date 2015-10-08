Задержан еще один подозреваемый в деле Мельничука – ГПУ

Генеральная прокуратура совместно с МВД Украины задержала еще одного подозреваемого по делу в отношении народного депутата Украины, бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Подрозреваемого доставляют в суд, чтобы рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в ведомстве, 2 октября следственный отдел Управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение, завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Мельничука и пяти других лиц в совершении ими в составе вооруженной банды разбойных нападений, похищении людей, завладении транспортным средством и применении насилия к сотрудникам правоохранительного органа.

Напомним, 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона "Айдар", - создание преступной организации.

В Генпрокуроре ранее заявляли, что Мельничук причастен к совершению противоправных действий не в зоне боевых действий.