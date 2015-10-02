Обвинительный акт в отношении Мельничука и пяти других лиц передан в суд

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ, завершено досудебное расследование по уголовному производству по подозрению Мельничука и пяти других лиц в совершении ими в составе вооруженной банды разбойных нападений, похищении людей, завладении транспортным средством и применении насилия к сотрудникам правоохранительного органа.

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Несмотря на отказ подозреваемого Мельничука получить обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования, следователями и прокурором выполнены требования УПК Украины относительно такого вручения, и 1 октября обвинительный акт по уголовному производству передан в суд для рассмотрения по существу.

Справка УНИАН. 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона "Айдар", - создание преступной организации.

В ГПУ ранее заявляли, что Мельничук причастен к совершению противоправных действий не в зоне боевых действий.