Ющенко призывает милицию не бояться задержать народного депутата, министра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что порядок на дорогах нужно наводить, начиная с представителей власти. Об этом глава государства заявил вчера на пресс-конференции в Харькове, комментируя состояние на украинских путях, которое, по его мнению - крайне гнетущее.

Как передает корреспондент УНИАН, значительную роль и ответственность в улучшении положения глава государства возлагает на представителей власти.

«Нам нужно четко сказать, и это должна быть воля политиков, воля власти, воля тех людей, которые имеют отношение к обеспечению безопасности на дорогах, нам нужно серьезно ужесточить систему ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это в первую очередь касается представителей власти и статусных структур», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, представители власти должны первыми почувствовать повышенную ответственность за поведение на дорогах «и жить по одному закону. Без маячков, сурово руководствоваться правилами дорожного движения». «Те нормы, которые сегодня являются догматами в Европе, в данном случае, я убежден, должны стать догматами в Украине. Это эталон поведения власти. Досадно, что очень часто нарушителями правил и причиной совершения тех или иных преступлений являются работники органов внутренних дел, прокуратуры, власти. Они часто побуждают к формированию таких ситуаций на дорогах, которые так дорого общество оплачивает», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В течение последних месяцев ситуация на дорогах улучшилась, но ему, сказал Президент, грустно говрити об этом на фоне событий, состоявшихся в первой декаде мая, – «где на 7% у нас ухудшилась статистика ДТП».

По его данным, на протяжении 4 месяцев с. г. количество жертв на украинских дорогах сократилась на 11,7%: «За 4 месяца мы спасли почти полтысячи людей (а каждый год, если взять предыдущие годы, у нас забирал, приблизительно, 700-750 человек). Безусловно, такая тенденция немногих устраивает, потому что на наших дорогах за 2 года погибает столько людей, сколько за 10 лет погибло в Афганистане. Это война, это непровозглашенная война. Поэтому я передал очередную директиву министру внутренних дел – на днях будет проведена специализированная коллегия по этому вопросу».

В.ЮЩЕНКО считает, что страна не может дальше жить по нынешним правилам дорожного движения - «это тотальная амнистия, и любого нарушения». Он надеется, что 14 мая соответствующий комитет Верховной Рады Украины рассмотрит изменения и дополнения к соответствующему закону, которые внес Президент Украины. «Я откровенно скажу, что там идет кратное, 10-кратное, 15-кратное повышение штрафов, повышение ответственности, предусматривается административный арест, предусматривается штрафплощадка. Просто предусматривается абсолютно жесткий подход к людям в нетрезвом состоянии за рулем - штраф будет достигать 1 тысяч долларов, будет работать специальный режим прекращения эксплуатации технических средств. Предусматриваются админзадержания – это позиция комитета Верховной рады, и я охотно их поддержал, – от 4 до 40 часов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии», - рассказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он «поставил перед министром абсолютно четкое задание. Первое - усиление ответственности за соблюдение правил дорожного движения должны показать и продемонстрировать работники власти. Милиция не должна бояться маячков, не должна бояться задержать народного депутата, министра или кого-либо, кто нарушает национальные правила дорожного движения».

При этом одним из неотложных заданий В.ЮЩЕНКО назвал необходимость надлежащего упорядочения дорог. По его словам, эти вопросы будут вскоре рассмотрены на специализированной коллегии. «Я хотел бы сказать, что это не только работа Министерства внутренних дел, не только милиции, а это работа власти городов, мэров, органов самоуправления, исполнительной власти, глав администраций. Нам нужно говорить и о социальной рекламе этого вопроса, потому что если посмотреть на статистику, каждая третья авария в городе осуществляется потому, что гражданин, пешеход игнорирует правила движения».

Как сказал В.ЮЩЕНКО, «мы должны менять общественную ответственность по отношению к порядку на дорогах и продемонстрировать в 2008 году новый национальный подход в этом вопросе».