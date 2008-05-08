Кто мешает предпринимателям получать данные о госзакупках?

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура усилят работу по отмене ограничений, которые мешают предпринимателям получать информацию о государственных закупках.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя СБУ, сопредседатель Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на брифинге по итогам совещания под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с сопредседателями рабочей группы. В совещании приняли также участие сопредседатель группы, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО и заместитель главы Секретариата Президента – Уполномоченный Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игорь ПУКШИН.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, Межведомственная рабочая группа по вопросам борьбы с коррупцией в ближайшее время намерена расширить возможности национального и зарубежного бизнеса путем получения информации о тендерных процедурах.

«При поддержке Президента Украины уже в этом месяце начнется усиленная работа по отмене всех ограничений, которые мешают национальному бизнесу или международным участникам тендера получать всю информацию о тендерных процедурах, происходящих в органах исполнительной власти, об использовании бюджетных средств», – подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

И.о. председателя СБУ также отметил, что Президент Украины акцентировал внимание руководителей силовых структур на некоторых аспектах. В частности, на необходимости сосредоточения всех усилий на борьбе с коррупцией в управленческом аппарате на высшем уровне. «Это те министерства, которые делают тайной или препятствуют проведению прозрачных тендеров и других процедур по использованию бюджетных средств», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, все заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции будут проходить в открытом режиме с участием представителей неправительственных общественных организаций.