Винский: запретить фуры в Киеве - то же самое, что запретить людям дышать

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ считает преждевременным решение киевской власти о запрете въезда в Киев грузовых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Все транспортные коридоры замыкаются на Киеве. Решить эту проблему можно только исключительно после строительства Большой окружной дороги. До этого времени меры, которые предпринимает ЧЕРНОВЕЦКИЙ, - это то же самое, если он примет решение запретить людям дышать», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, решение о запрете въезда грузовых автомобилей в Киев является не столько необдуманным, сколько провокационным. «При принятии таких решений нужно предоставлять альтернативу. В противном случае следует понимать, что эти автомобили поедут не через Украину, а через Прибалтику и Беларусь, и тогда мы потеряем грузопотоки», - пояснил министр.

Как сообщалось, КГГА с 1 мая запретила въезд в Киев грузового транспорта общей массой свыше 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Однако в конце апреля мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что решение о запрете въезда грузовиков в Киев перенесено на месяц и будет введено с 1 июня 2008 г.

6 мая грузоперевозчики провели акцию протеста против, в частности, ограничения въезда грузовиков в город. Около 200 фур двигались по Бориспольской трассе, приблизительно столько же - по проспекту Победы. В связи с этим в столице было осложнено движение транспорта.