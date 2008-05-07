Возле Ялты горит лес

В Крыму около 100 человек и 11 единиц техники задействованы в тушении пожара в ялтинском лесу. Работа осложняется тем, что пожар происходит в труднодоступной горной местности - практически на отвесных скалах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины Крыму, в настоящее время основной версией возникновения пожара считается неосторожное обращение с огнем туристов.

Пожар был обнаружен сегодня в 03.25 во время планового обхода территории лесниками Ялтинского горно-лесного природоохранного заповедника.

«В ходе облета вертолетом, установлено, что пожар низовой, площадь пожара составляет приблизительно 0,7 гектара», - сообщает крымский Главк МЧС.

Для ликвидации пожара задействованы: 28 человек Ялтинского лесничества, 68 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.

Подразделения Симферопольского, Алуштинского, Бахчисарайского районных и городских управлений МЧС, аварийно-спасательный отряд специального назначения МЧС приведены в повышенную готовность. Вертолет МЧС находится в боевой готовности к вылету.

На месте пожара работает оперативная группа крымского Главка МЧС. Создан штаб по ликвидации лесного пожара. Общее руководство осуществляет начальник Главного управления МЧС Украины в АРК Александр МАЗИЛИН.