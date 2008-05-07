Возле Ялты горит лес
В тушении пожара задействованы 100 человек
В Крыму около 100 человек и 11 единиц техники задействованы в тушении пожара в ялтинском лесу. Работа осложняется тем, что пожар происходит в труднодоступной горной местности - практически на отвесных скалах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины Крыму, в настоящее время основной версией возникновения пожара считается неосторожное обращение с огнем туристов.
Пожар был обнаружен сегодня в 03.25 во время планового обхода территории лесниками Ялтинского горно-лесного природоохранного заповедника.
«В ходе облета вертолетом, установлено, что пожар низовой, площадь пожара составляет приблизительно 0,7 гектара», - сообщает крымский Главк МЧС.
Для ликвидации пожара задействованы: 28 человек Ялтинского лесничества, 68 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.
Подразделения Симферопольского, Алуштинского, Бахчисарайского районных и городских управлений МЧС, аварийно-спасательный отряд специального назначения МЧС приведены в повышенную готовность. Вертолет МЧС находится в боевой готовности к вылету.
На месте пожара работает оперативная группа крымского Главка МЧС. Создан штаб по ликвидации лесного пожара. Общее руководство осуществляет начальник Главного управления МЧС Украины в АРК Александр МАЗИЛИН.