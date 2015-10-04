В Одессе состоялась первая монстрация

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 молодых людей прошли от Соборной площади по центру города с плакатами. Содержание плакатов было, на первый взгляд, абсурдным, но каждый имел свой подтекст.

Колонна молодых людей несла перед собой большой красный транспарант "А жить когда?", и немного поменьше - "Зимодиктатура не пройдет", "Ну что я несу?".

Кроме того, каждый из участников акции держал свой небольшой плакат, в числе которых: "Мне просто спросить", "Зима разносит ОРВИ", "Живому йогурту не место на кладбище", "Как объясню я зиму детям?", "Китай катай", "Разреши зиму сегодня и она будет круглый год", "Свинку пеппи в мэры", "Лечу мазью" (нарисован самолет), написанный зеленым цветом "Все если, как если, а эти - голубые" (и нарисована елка голубого цвета), парень высокого роста нес плакат "За высокие маршрутки".

Во время шествия скандировали: "Пополнение счета!", "С Новым годом!", "Молоко, творог, сметана!", "Водитель, заднюю передавали!" и пр.

Как отметили организаторы, сейчас общество слишком заполитизировано и социальные проблемы уходят на второй план, а монстрация – возможность иронически заявить о проблемах, оторвавшись от политических пристрастий.

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Справка УНИАН. Монстрация — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдным и аполитичным, однако имеет многозначность.