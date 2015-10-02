Американские тренеры спецподразделения SWAT начнут обучение украинских инструкторов 5 октября

С 5 октября в Украине начнутся совместные учения для подготовки украинских инструкторов спецподразделения КОРД с американскими инструкторами спецподразделения SWAT.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналистам после посещения учебного центра "Старое" Национальной гвардии МВД Украины в Киевской области.

"Приедут американские спецназовцы и техасские рейнджеры, с которыми у нас есть соответствующая договоренность, и они будут работать вместе с нашей командой тренеров, чтобы готовить. После этого, когда эта новая команда (украинских тренеров) будет готова, мы начнем отбор и переквалификацию всех спецназовцев, которые разрозненны, в единый спецназ - в единый спецназ КОРД (корпус оперативного внезапного действия)", - сказал Аваков.

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В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что когда будет объявлен набор в спецназ новой полиции, то будет очень тщательный отбор кандидатов, критерии которого будут значительно серьезнее, чем при наборе в патрульную полицию.

"Потому что это не просто форма, это не просто желание работать, это не просто знания юридические, это, безусловно, очень серьезная физическая подготовка, психологическая подготовка, это и очень серьезная профессиональная подготовка", - сказал Турчинов.

При этом он подчеркнул, что в рамках набора спецподразделения предпочтение будет отдаваться тем, кто служил в военном спецназе, кто имеет боевой опыт.