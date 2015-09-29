Брат задержанного бывшего пасынка Фирташа утверждает, что тот не скрывался от правоохранителей

При этом свое имя он не скрывал, утверждает брат задержанного Александр, передает ТСН.

"Его задержали за админнарушение - он нарушил ПДД, за это был остановлен. Он сказал, кем является, за это его доставили в отдел. Если бы его не было в базе, то дело закончилось бы штрафом", - рассказал Александр.

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При этом он опроверг, что его брат якобы мог находиться под воздействием наркотических веществ, назвав эту информацию чушью.

Дело, по которому Сергей находится в розыске, до сих пор открыто, говорит Александр Калиновский. "Есть факт уголовного дела. Далее будут проводиться следственные действия. Все должно решаться в рамках законодательства", - прокомментировал брат задержанного.

Напомним, что Калиновского объявили в международный розыск после того, как он исчез из частной клиники, где лечился после ДТП. Калиновский в мае 2007 года на спортивном "BMW" на огромной скорости врезался в припаркованные "Жигули". В результате погиб прапорщик внутренних войск Владимир Куликовский.

Сегодня ночью бывшего пасынка украинского олигарха Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского задержали в Дарницком районе Киева на Porsche Cayenne.