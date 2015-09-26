В Крыму на станции скорой помощи расстреляли автомобиль, есть погибшие
19:28, 26 сентября 2015Общество
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При вооруженном нападении на станцию скорой помощи в Симферополе погибли две женщины, еще два человека получили ранения.
Автомобиль "скорой помощи" / Анжелика Лабунская
Об этом сообщает РИА «Новости».
«На данный момент известно о четырех пострадавших. Из них две женщины, фельдшер и санитарка, скончались», - сообщили в МВД.
На территории полуострова введен план «Перехват», личный состав полиции города поднят по тревоге.
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По предварительной информации, около 15.00 вооруженный ружьем мужчина расстрелял медицинский автомобиль на подстанции скорой помощи, после чего скрылся на машине марки «Москвич».
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