Под Костромой российский солдат расстрелял офицера и двух сослуживцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ.

"26 августа в караульном помещении полевого лагеря в Костромской области военнослужащий произвел выстрелы из автомата, в результате которых один офицер и двое солдат погибли, еще двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, солдат, открывший стрельбу, покончил жизнь самоубийством. По предварительной версии, причина инцидента связана с "личными мотивами".

"Раненым военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает комиссия Минобороны из Москвы", - добавили в ведомстве.