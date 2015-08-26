Под Костромой российский солдат расстрелял офицера и двух сослуживцев
17:15, 26 августа 2015Мир
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Под Костромой российский солдат расстрелял офицера и двух сослуживцев, после чего покончил с собой.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ.
"26 августа в караульном помещении полевого лагеря в Костромской области военнослужащий произвел выстрелы из автомата, в результате которых один офицер и двое солдат погибли, еще двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, солдат, открывший стрельбу, покончил жизнь самоубийством. По предварительной версии, причина инцидента связана с "личными мотивами".
"Раненым военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает комиссия Минобороны из Москвы", - добавили в ведомстве.
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