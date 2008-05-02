Нефть снова дорожает

Рост цен на нефть возобновился сегодня на мировых товарных рынках, когда она преодолела уровень в 113 долл за баррель. Спрос вырос после сообщения о нанесении сегодня ВВС Турции бомбовых ударов по северным районам Ирака - зоне действий отрядов Курдской рабочей партии, передает ИТАР-ТАСС.

Бомбардировки севера Ирака турецкой авиацией продолжаются уже вторые сутки подряд и, согласно поступающим в Лондон сообщениям, их интенсивность возрастает. На мировых рынках растет опасение относительно возможного перерыва в поставках энергоносителя из важного нефтедобывающего района, каковым является север Ирака.

В результате сегодня к 16:00 мск цена барреля нефти на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже увеличилась на 58 центов и достигла 113,10 долл, отмечает ICTV.

На Лондонской нефтяной бирже к этому часу за баррель давали 111,28 долл или на 78 центов больше, нежели чем на момент начало торгов сегодня.