Компьютер не может распознать ответы многих участников тестирования

В процессе проверки работ участников тестирования по украинскому языку и литературе, математике работниками Украинского центра оценки качества образования обнаружены факты грубого нарушения требований по заполнению бланков ответов. Об этом говорится в сообщении центра, передает АМИ «Новости-Украина».

В частности, многие участники тестирования использовали ручки с чернилами не черного, а синего или фиолетового цвета. Такие записи компьютер распознает с большим трудом, отметили в центре.

Кроме того, многие участники тестирования записывали цифры, которые не соответствовали приведенному в бланках ответов образцу. Это также вызывает трудности в распознавании ответов.

Украинский центр оценки качества образования предупреждает, что бланки ответов, заполненные чернилами других, кроме черного, цветов распознаваться не будут. Также не будут проверяться бланки ответов, в которых не соблюдены требования по написанию цифр, букв и других обозначений.