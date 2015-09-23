Рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста подозреваемого в убийстве Бузины Медведько перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий судебной коллегии суда Алексей Леванчук.

В частности, сегодня во время судебного заседания адвокат Медведько Андрей Федур в своих ходатайствах просил суд признать экспертизу ДНК, которая отбиралась у подозреваемого для подтверждения его участия в убийстве недопустимым доказательством, поскольку она проводилась в незаконный способ и насильственным путем со стороны правоохранительных органов.

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В то же время судебная коллегия отказала в удовлетворении ходатайства, которое огласил адвокат подозреваемого. Учитывая такой ход событий, Федур заявил отвод всему составу коллегии, обосновывая это тем, что суд предвзято подошел к решению вопроса.

Кроме того, сторона защиты подозреваемого настаивала на том, что по их убеждению, объявленное их клиенту подозрение основывается не на доказательствах, а на предположениях.

Выступая на судебном заседании, адвокат выразил мнение, что «почерк убийства Бузины похож на убийство Гонгадзе». При этом он аргументировал свое мнение тем, что к убийству Гонгадзе за ним осуществлялось наружное наблюдение из автомобиля иностранного производства с немецкими номерами. А за Бузиной, по словам Федура, также следили с иномарки, но на авто с итальянскими номерами.

Адвокат отметил, что у стороны защиты имеются свидетельства того, что именно такой автомобиль следил за Бузиной незадолго до его убийства. А потому, по мнению Федура, можно предположить о одинаковые черты исполнения убийства Гонгадзе и Бузины.

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После выступления сторон участников процесса коллегия судей решила с учетом на позднее время (около 21.00) объявить перерыв до 14.00 25 сентября.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Андрей Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.

Шевченковский райсуд Киева 13 и 14 августа принял решение о продлении ареста Медведько и Полищука еще на два месяца - до 10 октября.

Защита обжаловала решение суда.