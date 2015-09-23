Командиры одной из частей Нацгвардии вывозили из района АТО военную технику, списывая ее на боевые потери
Службой безопасности Украины совместно с военной прокуратурой выявлен факт злоупотребления должностными обязанностями руководителями одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которые вывозили из района Антитеррористической операции военную технику, списывая ее на боевые потери.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители задокументировали неправомерное списание на боевые потери военного имущества и техники, которая на самом деле была вывезена из района проведения АТО и скрыта на территории Одесской области в одной из воинских частей.
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Эти действия военнослужащих причинили крупный материальный ущерб государству.
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Продолжаются неотложные процессуальные мероприятия в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.