Командиры одной из частей Нацгвардии вывозили из района АТО военную технику, списывая ее на боевые потери

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители задокументировали неправомерное списание на боевые потери военного имущества и техники, которая на самом деле была вывезена из района проведения АТО и скрыта на территории Одесской области в одной из воинских частей.

Читайте такжеЗамглавы "Укроборонпрома": Американские "Джавелины" - киношный миф

Эти действия военнослужащих причинили крупный материальный ущерб государству.

Читайте такжеВ Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривень

Продолжаются неотложные процессуальные мероприятия в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.