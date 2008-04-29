Милиция прошла по цепочке секс-объявлений в газетах

В апреле органами внутренних дел возбуждено 119 уголовных дел по фактам содержания мест разврата, сводничества, сутенерства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, Департаментом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины, с целью активизации оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и документированию противоправной деятельности преступных групп и отдельных личностей, причастных к открытому использованию в печатных средствах массовой информации объявлений о предоставлении платных услуг сексуального характера, в апреле этого года на территории государства проведены оперативно-профилактические мероприятия под условным названием „Реклама”.

В начале проведения мероприятий работниками милиции выявлено в печатных средствах массовой информации свыше 600 объявлений о предоставлении платных сексуальных услуг, открыто размещенных преступными группами и отдельными личностями.

За время проведения мероприятий предупреждена публикация почти 500 таких объявлений. Разоблачены три организованные преступные группы, члены которых причастны к совершению преступлений в сфере общественной морали.

Органами внутренних дел возбуждено 166 дел по фактам ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографической продукции и продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

К ответственности привлекается 230 человек, у которых изъято имущества на общую сумму почти 300 тыс. грн. (17 тыс. видеокассет и CD-дисков, 46 компьютерных системных блоков и 245 единиц печатной порнопродукции).

С целью устранения причин и условий, которые способствовали совершению преступлений этой категории, в соответствующие органы направлено 85 представлений.

В рамках проведения мероприятий за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях, составлено 1,5 тыс. административных материалов.

В настоящее время Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины продолжает принимать меры для полного прекращения публикаций в печатных средствах массовой информации открытых объявлений о предоставлении услуг сексуального характера.