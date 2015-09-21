В США открыли первый в стране памятник Небесной Сотне (фото)

Как сообщает медиа-портал украинской диаспоры Vidia, памятник установили рядом с Украинской православной церковью Святого Андрея в Блумингдейле вблизи Чикаго.

Церемонию освящения проводил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Торжественное открытие было осуществлено при участии министра финансов Украины Наталии Яресько, генерального консула Украины в Чикаго Ларисы Герасько, губернатора штата Иллинойс Брюса Раунера и конгрессмен Питер Роскам.

На церемонии открытия были также зачитаны письма-поздравления сенаторов Джона МакКейна и Марка Кирка.

Напомним, сооружение монумента поддержал сенатор Джон МакКейн. А Украинская община присоединилась сбором средств на сооружение памятника Небесной Сотне в Чикаго.