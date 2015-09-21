Правозащитники заявили о жестоком обращении с мобилизованными военнослужащими на полигоне под Киевом
Представители Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека считают, что в учебном военном полигоне на территории Переяслав-Хмельницкого района Киевской области нарушаются права мобилизованных военнослужащих.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного ВР Украины по правам человека, к такому выводу представители омбудсмена пришли во время посещения полигона 17 сентября.
В частности, речь идет о возможных фактах жестокого обращения с мобилизованными военнослужащими, отмечается в сообщении.
Например, во время осмотра помещения бывшей гауптвахты (со слов командира воинской части, она не используется) сотрудники Секретариата уполномоченного увидели очевидные признаки недавнего пребывания людей в камерах (свежие газеты, окурки, бутылка с питьевой водой).
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Подобные предметы были обнаружены и в металлическом контейнере на территории палаточного лагеря на полигоне. По неподтвержденным данным, он мог использоваться для "перевоспитания" бойцов, которые слишком склонны к употреблению алкогольных напитков.
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К тому же в спальных помещениях на каждого военнослужащего приходится вдвое меньше полезной жилой площади, чем это предусмотрено минимальными стандартами (2 кв. м вместо 4 кв. м). Кроме того, большинство военнослужащих не обеспечены полотенцами и не имеют постельного белья.
"По результатам посещения руководителю соответствующего ведомства будет направлен акт реагирования уполномоченного по правам человека с указанием этих и других нарушений прав военнослужащих", - отметили в пресс-службе омбудсмена.