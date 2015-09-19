В Мариуполе в честь Дня города прошел парад вышиванок (фото, видео)

Как сообщает 0629.ua, колорит обеспечивали более 3000 школьников в национальной одежде с флагами и шарами - представителей творческих коллективов и школ внешкольных учреждений.

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Отмечается, что городской голова, поздравляя горожан, вспомнил о прошедшем трудном годе, которые пережил Мариуполь: обстрелах Сартаны и МКР Восточный и добавил, сегодня в городе мир и "так будет и дальше в составе единой неделимой Украины".

"Жители, патриоты нашего города, волонтеры, представители трудовых коллективов градообразующих предприятий вышли на строительство блок-постов, блиндажей и окопов. В сжатые сроки была выстроена линия обороны. Весной мы продолжили эти работы и создали три линии опорных пунктов самых современных сооружений. Все это является надежной гарантией того, что город защищен и по праву считается форпостом на Юго-Востоке Украины", - сказал городской голова.

Праздник в Мариуполе.Сегодня Батальон "Донбасс" принял участие в праздничном параде в честь дня города.Центр Мариупол... Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 19 сентября 2015 г.

Минутой молчания на празднике почтили погибших мирных жителей и воинов. Военные также стали участниками парада. Среди участников праздника были и бойцы батальонов "Донбасс", полка "Азов", Национальной гвардии, ВСУ и другие.