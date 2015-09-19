Полторак наградил 14 раненых военных именными часами и денежными премиями
19:49, 19 сентября 2015Общество
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Министр обороны Украины Степан Полторак наградил 14 раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Львовском военном госпитале, именными часами и денежными премиями в 10 тысяч гривень.
Военных наградили за мужество и героизм / mil.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в региональном медиа-центре МОУ.
Как отмечается в сообщении, они награждены за мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач на востоке.
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"Благодаря вашему мужеству и самопожертвованию сегодня у агрессора нет возможности безнаказанно продвигаться дальше вглубь территории нашей страны. Своей победой вы остановили врага на востоке. Это позволило нам выиграть время, увеличить численность боевых частей", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, с начала особого периода свыше 7200 украинских военнослужащих получили государственные награды, 17 получили звание Героя Украины.
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