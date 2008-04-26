Милиция предлагает вознаграждение за информацию об убийстве в Ощадбанке

Львовская милиция предлагает вознаграждение за информацию о напавших на филиал «Ощадбанка». Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

В отделе напомнили, что сегодня во Львове около 10.30 в милицию поступило сообщение о стрельбе в одном из филиалов “Ощадбанка”, расположенном на ул. Городоцкой. Работники милиции, прибывшие на место события, обнаружили в помещении банка мертвой одну из работниц, другую – с легкими огнестрельными ранениями.

Предварительно установлено, что двое пока неизвестных лиц ворвались в помещение «Ощадбанка», открыли стрельбу из огнестрельного оружия и пытались завладеть денежными средствами. Однако это им не удалось. Милиция отмечает, что помещение кассы не охранялось.

Милиция будет благодарна всем, кто предоставит любую информацию о вероятных подозреваемых в совершении преступления. Вознаграждение и полная конфиденциальность гарантируется, отмечается в сообщении ОСО ГУМВД Львовщины.