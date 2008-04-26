Сегодня утром при нападении на сберкассу убита кассир (дополнено)

Сегодня между 10.30 и 10.40 неизвестные совершили разбойное нападение на помещение сберегательной кассы, которая расположена на ул. Городоцкой, 52 во Львове.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, нападавших было несколько и они сразу открыли огонь по двум женщинам-кассирам, одна из которых от полученных огнестрельных ранений погибла на месте, вторая – тяжело ранена.

На момент нападения в помещении сберкассы не было посетителей. В самом помещении охрана отсутствует.

В то же время, как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время нападения была убита 50-летняя женщина-кассир. Вторая, 25-летняя сотрудница банковского учреждения, госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Как отметили в ДОС, во время нападения в помещении финансового заведения сработала сигнализация, которую могла включить одна из пострадавших, поэтому "вероятно, испугавшись", преступники скрылись, не взяв ничего.

На месте происшествия найдены четыре гильзы от автоматического оружия иностранного производства.