Пилипишин предлагает создать в Киеве бизнес-инкубаторы

Председатель Шевченковской районной государственной администрации столицы, кандидат на должность мэра Киева от Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН предлагает создать бизнес-инкубаторы и организовать профессиональные курсы для молодых предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата, об этом он заявил на встрече с украинскими бизнесменами на заседании клуба «Форум молодых предпринимателей».

По словам В.ПИЛИПИШИНА, он собирается внедрить Молодежную программу развития бизнеса для молодых предпринимателей.

“Вопросу развития молодежного предпринимательства уделено значительное внимание в моей предвыборной программе. Я предлагаю организовать учебный курс для молодых специалистов, который предусматривает обучение конкретным инструментам управления бизнесом. Молодым бизнесменам важно научиться работать в командах, которые состоят из специалистов различных структур”, – отметил кандидат.

“Также планируется создание сети бизнес-инкубаторов, главной целью которых будет освобождение будущих предпринимателей в начале становления бизнеса от всех вопросов, которые не связаны непосредственно с их деятельностью: помещение и техника, регистрация, бухгалтерия…», - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Он выразил убеждение, что развитие предпринимательства является одним из важнейших направлений экономических преобразований и имеет важное значение для обеспечения структурной трансформации экономики. “Если бы в Украине существовал мощный средний класс, политикам пришлось бы быть более взвешенными в своих обещаниях и отвечать за свои слова”, - считает В.ПИЛИПИШИН.

Пресс-служба кандидата напоминает, что В.ПИЛИПИШИН является инициатором внедрения программы поддержки малого и среднего бизнеса на 2007-2008 гг., которая действует в Шевченковском районе столицы. Также в районе функционирует Единый разрешительный центр, который позволяет ускорить процесс получения документов разрешительных документов на ведение предпринимательской деятельности.