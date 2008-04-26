Проблема не в том, что у нас фитосанитарные стандарты ниже или выше...

Украина должна наладить надлежащее соблюдение фитосанитарных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Брюсселе заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, отвечая на вопрос, где выше стандарты – в ЕС или в Украине.

“И мы, и ЕС – члены одних и тех же международных организаций. Достаточно часто вопросы каких-то заболеваний, например, они адекватно решаются и в ЕС, и у нас. Другое дело – есть иногда разные системы, или подходы к оценке рисков, есть разные подходы к контролю по всей цепи, начиная от идентификации этой коровы, и заканчивая тем, как выпускается продукция, как она попадает на рынок, как она реализуется через торговую сеть”, - сказал он.

“То есть проблема не в том, что у нас ниже или выше стандарты, потому что какие-то могут быть ниже, какие-то выше. Проблема в исполнении стандартов”, - сказал заместитель министра экономики.

Он отметил, что в Европейском Союзе существует трехуровневая система контроля за выполнением стандартов: национальный контроль, контроль со стороны европейских институтов, а также контроль “друг за другом”.

“И мы, если хотим сотрудничать на равных, мы должны вписаться в эту цепь”, - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.