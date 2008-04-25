Кильчицкая утверждает, что правительство не дает киевлянам мяса
По ее словам, Кабмин «подложил свинью»
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что правительство поставило на рынки Киева недостаточное для города количество мяса из Государственного материального резерва.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.КИЛЬЧИЦКОЙ.
По ее словам, вместо обещанного мяса из Госрезерва, Кабмин «подложил киевлянам свинью».
«На призыв Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО к Кабинету министров использовать ресурсы Госрезерва для обеспечения киевлян мясом и другими продуктами питания по доступным ценам, получен циничный по своей сути ответ. Сегодня на рынки столицы поступило менее 4 тонн мяса из Госрезерва. Мизер для Киева! Самый простой математический расчет показывает - этим количеством можно обеспечить менее 0,2% из 3 млн. зарегистрированных киевлян. Это простое издевательство над жителями столицы», - заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.
«Если Кабмин будет и дальше обращаться с киевлянами и всеми украинцами подобным образом, то люди могут просто выйти на улицы и уволить правительство, которое не исправляется со своими обязанностями», - подчеркнула заместитель председателя КГГА.