В Украине зарегистрировали почти 950 тысяч переселенцев

Из всего числа перемещенных 160 тыс. 416 составляют дети / Фото УНИАН

Согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы переселены 949 тыс. 557 человек, в том числе из Донецкой, Луганской областей - 928 тыс. 627 человек и из Автономной Республики Крым и Севастополя - 20 тыс. 930 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Межведомственный координационный штаб.

Отмечается, что из всего числа перемещенных 160 тыс. 416 составляют дети; 467 тыс. 305 - люди с инвалидностью и престарелые.

Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (220 тыс. 868 человек), Харьковской (190 тыс. 443 человек), Донецкой (113 тыс. 142 человека), Днепропетровской (84 тыс. 509 человек) областях. В Запорожскую область переехали почти 66 тыс. человек, в Киевскую - около 44 тыс. человек, в Киев - около 39 тыс. человек.

Наименьшее количество переселенцев - в западных областях, в частности: в Ривненской области - 3,5 тыс. человек, в Тернопольской области - 2,7 тыс. человек и столько же в Черновицкой.

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Согласно официальным данным, у женщин указанной категории лиц родилось 4 тыс. 777 младенцев.

Психологами ГСЧС Украины вместе с представителями общественных (волонтерских) организаций предоставлена психологическая помощь 161 тыс. 262 чел., в том числе 44 тыс. 803 детям.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства социальной политики, по состоянию на 14 сентября в Украине на учете находится 1 млн 483 тыс. 119 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.