Жительница Ривного выиграла суд у ведомства Семенюк

Ривненский окружной административный суд удовлетворил иск гражданки Галины ТАЧИНСКОЙ к региональному отделению Фонда госимущества Украины относительно незаконной приватизации жилого дома малосемейного типа, в котором она проживает.

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат истицы, юрист областной организации Комитета избирателей Украины Сергей ЗАТЫННЫЙ, это едва не единственный случай в Украине, когда правосудие защитило права жителей жилого дома перед незаконными действиями государственного органа приватизации.

По его убеждению, жилые дома, согласно действующему законодательству, не должны приватизироваться.

Суд признал противоправными действия регионального отделения ФГМ относительно приватизации в 1993 году покупателями в то время государственного предприятия «Спецбуд» (в настоящее время акционерное общество закрытого типа) жилого дома для малосемейных по ул. Князя Романа, 15А в областном центре, а его соответствующий приказ о включении этого дома в план приватизации предприятия признан противоправным и недействительным.

Ответчик имеет право обжаловать это решение во Львовском региональном административном суде.

Конфликтность ситуации заключается в том, что этот дом де-юре имеет, как минимум, двух владельцев: кроме жильцов дома, его владельцем на основании распоряжения городского председателя Ривного от 10 сентября 2002 года стал и «Спецбуд».

Подать иск к ФГМ Г.ТАЧИНСКУЮ побудило то, что предприятие «Спецбуд», на балансе которого якобы находится дом, в январе 2008 г. решило в судебном порядке отрицать законность приватизации жильцами дома своего жилья. В то время из 80 квартир этого дома 67 уже были приватизированы жильцами. Соответствующий иск «Спецбуда» к городскому Бюро технической инвентаризации в настоящее время находится на рассмотрении в окружном админсуде Ривного.

Представители АОЗТ «Спецбуд» во время судебного разбирательства дела не скрывали, что в случае положительного решения по их иску, они предложат жильцам дома выкупить свои квартиры.