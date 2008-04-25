Для украинцев опасно хранить сбережения в долларах - эксперт

Остановить инфляцию в Украине можно лишь отказавшись от привязки гривни к доллару. Так считает старший научный сотрудник международного института имени Петерсена Андерс Аслунд. По его мнению, украинской власти следует более решительно вести финансовую политику.

В борьбе с инфляцией Украина «двигается в правильном русле», говорит Аслунд. Украинский платежный баланс достаточно хороший, международные валютные резервы составляют 33 миллиарда долларов, а в бюджете нет дефицита. «Социальные расходы слишком высоки. Это да. Но они балансируются с доходами. Это не причина инфляции», - констатирует эксперт. По его мнению, основными факторами инфляции в Украине является привязка гривни к американской национальной валюте и экспансивная денежная политика. Андерс Аслунд считает, что через привязку к доллару Украина импортирует 12% инфляции из других стран. После отказа от этого курс гривни повысится и инфляция приостановится. «Для украинцев сегодня опасно держать сбережения в долларах. Намного выгоднее в гривне. Можно получить больший процент, при этом иметь наименьший валютный риск», - резюмировал эксперт международного института имени Петерсена Андерс Аслунд.

Немецкая волна