Назначен новый гендиректор пивоваренной компании «Сармат»

На общем собрании акционеров ЗАО «Сармат», состоявшемся 22 апреля 2008 года, собственники компании приняли решение о назначении генеральным директором ЗАО «Сармат» Вадима ВИРЧЕНКО, который на текущий момент является заместителем генерального директора компании. Об этом УНИАН сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям группы «Сармат» Натела КАЦАДЗЕ.

По ее словам, Йорн ПЕДЕРСЕН, ранее занимавший пост генерального директора ЗАО «Сармат», покидает компанию в связи с прекращением действия своего контракта по согласованию сторон. «Й.ПЕДЕРСЕН выполнил поставленную перед ним задачу по разработке стратегии развития пивоваренного бизнеса группы СКМ. Реализацией шагов по дальнейшему его развитию будет заниматься В.ВИРЧЕНКО, который имеет большой опыт работы в пивоваренной отрасли, а также является высококвалифицированным специалистом в области управления компаниями в период реструктуризации. Акционеры компании поблагодарили Й.ПЕДЕРСЕНА за проделанную работу и высоко оценили его результаты в должности генерального директора ЗАО «Сармат», сообщили в компании.

Кроме того, в рамках собрания акционеры ЗАО «Сармат» утвердили отчет генерального директора и отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании за 2007 год.

Как сообщила Н.КАЦАДЗЕ, новый гендиректор В.ВИРЧЕНКО приступит к выполнению своих обязанностей с 17 мая 2008 года.

Справка УНИАН. Группа «Сармат» является одним из четырех крупнейших производителей пива в Украине. В нее входит пять пивоваренных заводов: ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ЗАО «Днепропетровский пивоваренный завод «Днепр», ЗАО «Фирма «Полтавпиво», а также пивоваренный завод – ЗАО «Сармат» - в Донецке.

Доля группы на украинском пивном рынке в 2006 году составила 10%.

Собственником 99% акций ЗАО «Сармат» является управляющая компания «Систем Кэпитал Менеджмент».

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.