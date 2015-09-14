Один из задержанных на Луганщине россиян заявил, что приехал в Украину с братом покупать свиней (видео)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, который опубликовал видео допроса с задержанными россиянами.

«Приехали на рынок за животными. Посмотреть цены. Я, брат Барсуков Виктор Николаевич, мать и моя девушка», - заявил он.

По словам Барсукова, он вместе с братом оставили машину, в которой находились мать и его девушка, в населенном пункте Чертково Ростовской области, а сами отправились в поселок Меловое Луганской области.

При этом Барсуков-младший сказал, что перешел вместе с братом украинскую границу по железнодорожным путям.

Барсуков-младший также утверждает, что военная форма, в которой он был, принадлежит брату, который является военнослужащим РФ.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области утром 12 сентября сотрудники Луганского пограничного отряда задержали двух нарушителей границы, которые оказались гражданами России.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что нарушителей задержали на участке отдела «Меловое».

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«Факт нарушения государственной границы пограничники зафиксировали при помощи прибора ночного видения. Задержанные были одеты в военную форму без опознавательных знаков. Во время проверки один из мужчин имел при себе внутренний паспорт России, а другой – военный билет, согласно которому он является военнослужащим Вооруженных сил России одной из воинских частей Воронежской области», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Ранее СМИ со ссылкой на Министерство обороны России писали, что сотрудники спецслужб Украины похитили в ростовском поселке Чертково российского контрактника Виктора Барсукова и его родного брата Николая, которые гостили у своих родственников.

13 сентября суд арестовал задержанных россиян на 15 суток.

Сотрудники СБУ установили, что задержанные являются братьями, граждане Российской Федерации, 1990 и 1993 годов рождения. Родились и зарегистрированы в селе Глубокое Петропавловского района Воронежской области.Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

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Старший из них – военнослужащий в/ч 54096 отдельной танковой бригады мотопехотного батальона 2-й роты 3-го взвода, заместитель командира взвода. Проходит службу на контрактной основе в воинской части, которая расположена вблизи с. Мулино Нижегородской области РФ.