Один из задержанных на Луганщине российских военных оказался заместителем командира взвода (видео)



Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках оперативных мероприятий установили, что задержанные являются братьями, граждане Российской Федерации, 1990 и 1993 годов рождения. Родились и зарегистрированы в селе Глубокое Петропавловского района Воронежской области.Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

«Старший из них – военнослужащий в/ч 54096 отдельной танковой бригады мотопехотного батальона 2-й роты 3-го взвода, заместитель командира взвода. Проходит службу на контрактной основе в воинской части, которая расположена вблизи с. Мулино Нижегородской области РФ», - сообщили в СБУ.

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В пресс-центре напомнили, что вместе со своим братом, который является безработным, российский военный на собственном автотранспорте прибыл к линии границы. Затем они пешком незаконно пересекли границу.

Сотрудники СБУ продолжают реализовывать комплекс оперативно-следственных действий для установления действительных намерений пребывания на территории Украины задержанных россиян.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области утром 12 сентября сотрудники Луганского пограничного отряда задержали двух нарушителей границы, которые оказались гражданами России.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что нарушителей задержали на участке отдела «Меловое».

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«Факт нарушения государственной границы пограничники зафиксировали при помощи прибора ночного видения. Задержанные были одеты в военную форму без опознавательных знаков. Во время проверки один из мужчин имел при себе внутренний паспорт России, а другой – военный билет, согласно которому он является военнослужащим Вооруженных сил России одной из воинских частей Воронежской области», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Ранее СМИ со ссылкой на Министерство обороны России писали, что сотрудники спецслужб Украины похитили в ростовском поселке Чертково российского контрактника Виктора Барсукова и его родного брата Николая, которые гостили у своих родственников.

13 сентября суд арестовал задержанных россиян на 15 суток.