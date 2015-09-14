В оккупированном Крыму взорвали три банкомата в университете - СМИ

Об этом агентству «Крым Медиа» сообщила пресс-секретарь так называемого "МВД по РК" Ольга Кондрашова.

По ее словам, в настоящее время ведутся следственные действия, подробности происшествия станут известны позже.

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В то же время студенты рассказали, что три банкомата, расположенные в холле главного корпуса, были взорваны. Те, что располагались в корпусе «Б», остались целыми.

По данным СМИ, во время ограбления пострадали два охранника.