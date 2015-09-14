В оккупированном Крыму взорвали три банкомата в университете - СМИ
15:40, 14 сентября 2015Общество
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В оккупированном Россией Симферополе неизвестные ограбили банкоматы, расположенные в "Таврической академии Крымского федерального университета".
Некоторые банкоматы остались целыми / УНИАН
Об этом агентству «Крым Медиа» сообщила пресс-секретарь так называемого "МВД по РК" Ольга Кондрашова.
По ее словам, в настоящее время ведутся следственные действия, подробности происшествия станут известны позже.
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В то же время студенты рассказали, что три банкомата, расположенные в холле главного корпуса, были взорваны. Те, что располагались в корпусе «Б», остались целыми.
По данным СМИ, во время ограбления пострадали два охранника.
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