Президент поздравил иудеев Украины с праздником Рош-Гашана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Сердечно поздравляю вас с Рош-Гашана - еврейским Новым годом - праздником очищения и обновления души. Уважаю устремления еврейской общины Украины, которая последовательно отстаивает европейские ценности, является активным участником общественных процессов, прилагает значительные усилия для сохранения мира и благосостояния в государстве», - отметил Петр Порошенко.

Он пожелал иудеям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.