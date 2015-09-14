По Украине объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра, сегодня на Востоке Украины ожидаются сильные дожди, температура днем от +15 до +24 С. В центральном регионе от + 18 до +21, в южном - от +20 до +24, в западном - от +19 до +25, в северном - от +18 до +21.

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В Киеве неделя также начнется с дождей. Столбики термометров днем достигнут отметки от +18 до +20 С.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение. 14 сентября в восточных областях ожидается местами сильный дождь, ночью и утром в карпатском регионе туманы, видимость 200-500 м.