Стельмах: нынешние принципы денежно-кредитной политики не отвечают реалиям

Основные принципы денежно-кредитной политики на 2008 год не отвечают реалиям, поскольку разрабатывались на основе тенденций прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера журналистам заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ в ходе праздновании 10-летия Монетного двора.

«Завтра будет совет НБУ, он, наверное, что-то там будет менять (в принципах), может быть и в валютном коридоре…, в общем, в принципах», - подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ.

Следует отметить, что Основные принципы денежно-кредитной политики на 2008 год одобрены Советом Нацбанка 28 ноября 2007 года. В них, в частности, указывается, что в 2008 году индекс потребительских цен составит 109,6%, темпы роста денежной массы – 130-135%, обменный курс грн./долл. США – в рамках 4,95-5,25 грн. за долл. США.

11 апреля, выступая в Верховной Раде, В.СТЕЛЬМАХ заявил, что в экономике Украины наблюдаются признаки стагфляции (одновременный спад производства и высокий уровень инфляции).

«При интенсивном росте инфляции у нас падают темпы роста промышленного производства. Если такая тенденция закрепится, то переплетение этих двух негативных факторов может привести к чрезвычайно негативным последствиям в целом для экономического роста», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он отметил, что Нацбанк будет делать все для того, чтобы не допустить усиления стагфляционных процессов в экономике. В частности, монетарная политика будет направлена на то, чтобы деньги, выпускаемые в экономику, не спровоцировали существенного роста инфляции, а с другой стороны, чтобы стерилизационные мероприятия НБУ не тормозили экономического роста.

Постановлением НБУ от 21 апреля, с 30 апреля учетная ставка повышается с 10% до 12% годовых.