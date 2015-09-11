​ФСБ России задержала еще одного украинского военного в оккупированном Крыму

Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления.

«К сотрудникам Пограничного управления на Перекопском перешейке пришел военнослужащий государственной пограничной службы Украины, заявивший, что пришел в гости «брататься к своим пацанам». Пришедший боец находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем пограничники доставили его в медицинское учреждение для проведения освидетельствования», – говорится в сообщении.

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Пограничники оккупированного Крыма отметили, что военнослужащий беспрепятственно прошел 3 украинских блокпоста и пришел на их территорию.

«На последнем блокпосту часовой пытался окликнуть идущего в гости пограничника, но тот гордо заявил «Отстань!» и продолжил свой путь», – заявили пограничники.

Напомним, на днях российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Константин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Позже стало известно, что похищенных военнослужащих вскоре могут вернуть Украине.