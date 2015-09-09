В ФСБ России отчитались, сколько раз пограничники Крыма задерживали украинских военных

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ России Екатерину Тарасову.

"В 2014 году украинской стороне был передан пограничник, который уснул в поезде во время проведения пограничного контроля, а также двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые в нетрезвом виде прошли на пункт пропуска", - отметила она и добавила, что военнослужащих вернули украинской стороне.

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Тарасова добавила, что вопрос возвращения трех украинских десантников, которых задержали 5 сентября 2015 года и привлекли к административной ответственности за нарушение госграницы, решается.

Напомним, на днях российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Костянин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Позже стало известно, что похищенных военнослужащих вскоре могут вернуть Украине.