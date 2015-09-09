В ФСБ России отчитались, сколько раз пограничники Крыма задерживали украинских военных
В крымском пограничном управлении Федеральной службы безопасности России заявляют, что крымские пограничники за последний год трижды задерживали украинских военнослужащих за незаконное пересечение границы.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ России Екатерину Тарасову.
"В 2014 году украинской стороне был передан пограничник, который уснул в поезде во время проведения пограничного контроля, а также двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые в нетрезвом виде прошли на пункт пропуска", - отметила она и добавила, что военнослужащих вернули украинской стороне.
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Тарасова добавила, что вопрос возвращения трех украинских десантников, которых задержали 5 сентября 2015 года и привлекли к административной ответственности за нарушение госграницы, решается.
По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.
Позже стало известно, что похищенных военнослужащих вскоре могут вернуть Украине.