В Одессе задержаны лидеры "Правого сектора" и "Автомайдана", принимавшие участие в штурме "замка" Кивалова

Об этом на своей странице в Facebook написал глава одесской областной милиции Гиорги Лорткипанидзе.

"В рамках проведения следственных мероприятий Евгений Резвушкин, лидер Одесского "Автомайдана", был приглашен по повестке к следователю следственного управления для объявления подозрения в совершении преступлений. Ему вменяется: хулиганство и угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения", - написал он.

Читайте такжеКивалов прокомментировал проникновение активистов в здание подконтрольного ему университета

При этом глава одесской областной милиции Гиорги Лорткипанидзе отметил, что по решению Приморского суда задержаны лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и куратор Коминтерновского "Правого сектора" Руслан Демчук для объявления подозрения в совершении нападения на народного депутата Украины и его похищении.

"Какой будет мера пресечения для этих граждан - решит суд", - отметил Лорткипанидзе.

При этом сам Стерненко ранее написал в социальной сети, что у него проводится обыск.

Читайте такжеКивалов заявил, что скандальный "замок" в Одессе будет продан

В свою очередь заместитель руководитель центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко отметила, что Сергей Стерненко находится в милиции.

"Точная информация: Сергей Стерненко сейчас находится в УБОП по адресу Одесса, ул. Осипова, 23. Прошу всех подтягиваться туда", - написала она.

Как сообщает "Новое время", задержанные активисты "Автомайдана" и "Правого сектора" принимали участие в "захвате" имения народного депутата Сергея Кивалова известного как "дворец Гарри Поттера".

Как сообщал УНИАН, 30 августа активисты ворвались в Дом приемов Международного гуманитарного университета, подконтрольного Кивалову.

В Одессе этот здание на берегу Черного моря называют «Замок Гарри Поттера».

На фотоснимках, выложенных в соцсетях на станицах «Автомайдан-Одесса» и «Рада громадської безпеки», запечатлены активисты в особняке, внутренний интерьер, который поражает роскошью, є теннисный корт и т. д., а также – сломанные ворота, ведущие на территории комплекса.

На место прибыли правоохранители, которые выдворили активистов за территорию Дома приемов и стали живой цепью перед входом.

Вместе с тем в отделе связей с общественностью регионального главка МВД заявили, что активисты ворвались в «частный дом одного из народных депутатов Украины».