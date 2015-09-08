Министр экономики Абромавичус сохранит литовское гражданство

Об этом в интервью BNS заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Ельвинас Янкявичус.

"Министр внутренних дел одобрил предложение департамента миграции отказаться от лишения Абромавичуса гражданства. Нынешнее правовое регулирование предусматривает такое право", - подчеркнул Янкявичус.

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Стоит отметить, что закон о гражданстве предусматривает, что лицо, находящееся на государственной службе другой страны без разрешения правительства Литовской Республики, лишается гражданства.

Напомним, в декабре 2014 года Айвараса Абромавичуса назначили министром экономического развития и торговли Украины, а президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии его к украинскому гражданству.