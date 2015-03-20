Журналисты ожидают от "министров-иностранцев" подтверждения их выхода из гражданства родных стран

Соответствующие запросы были направлены информагентством УНИАН в адрес министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, министра финансов Натальи Яресько и министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили.

В частности, согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации» и учитывая общественный интерес запрашиваемой информации, ИА УНИАН обратилось к указанным министрам с просьбой предоставить документы относительно их отказа от гражданства, соответственно, Литовской Республики, США и Грузии для получения гражданства Украины - в связи с тем, что они занимают должности министров в украинском правительстве.

Как известно, украинское законодательство не предусматривает двойного гражданства.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2014г. Верховная Рада Украины назначила Александра Квиташвили министром здравоохранения, Наталью Яресько - министром финансов, Айвараса Абромавичуса - министром экономического развития и торговли Украины, а президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующие указы о принятии украинского гражданства приглашенных к работе в украинском правительстве министров-иностранцев.

В тот же день во время брифинга в Верховной Раде указанные министры заявили, что автоматически потеряли свое предыдущее гражданство.

Так, отвечая на вопрос, министр здравоохранения Квиташвили отметил, что по грузинскому законодательству он автоматически теряет гражданство Грузии при приобретении гражданства другой страны. "В Грузии действует закон, по которому если получаешь гражданство другой страны, то автоматически теряешь гражданство Грузии. Поэтому я и по грузинским, и по украинским законам уже гражданин Украины", - сказал Квиташвили.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Абромавичус добавил, что аналогичная норма закона действует и в Литве.

Рожденная в США министр финансов Наталья Яресько после этих слов кивнула головой.