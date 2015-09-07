Белорусские пограничники вернули в Украину 38 заблудившихся коров
16:57, 07 сентября 2015Общество
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Пограничники Республики Беларусь вернули в Украину 38 заблудившихся коров.
Украинские коровы перебежали в белорусское стадо / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси.
"5 сентября в 1,5 км от линии белорусско-украинской границы в Столинском районе на направлении Н. Теребежов – Городище пастух местного хозяйства сообщил, что к стаду примкнули 38 коров. Выяснилось, что животные пришли с украинской территории – за ними не уследили местные пастухи", - сказано в сообщении.
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На следующий день в официальном порядке коров вернули в Украину.
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