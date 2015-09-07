Белорусские пограничники вернули в Украину 38 заблудившихся коров

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси.

"5 сентября в 1,5 км от линии белорусско-украинской границы в Столинском районе на направлении Н. Теребежов – Городище пастух местного хозяйства сообщил, что к стаду примкнули 38 коров. Выяснилось, что животные пришли с украинской территории – за ними не уследили местные пастухи", - сказано в сообщении.

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На следующий день в официальном порядке коров вернули в Украину.