В Украине объявили штормовое предупреждение

В западных областях будет до +18...+21°С, центральных и северных - до +25...+27°С. Лишь на юге и востоке – солнечно, +33...+35°С, сообщает Укргидрометцентр.

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"6 сентября в западных, северных, большинстве центральных областей местами грозы, ночью в западных областях, в Винницкой и Житомирской областях сильные дожди, днем в южной части местами порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Киеву и Киевской области ночью и утром 6 сентября – гроза, сильный дождь, местами шквалы 15-20 м/с.