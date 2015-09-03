Синоптики обещают к вечеру в Киеве дождь
08:34, 03 сентября 2015Общество
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Кратковременные осадки к вечеру синоптики обещают киевлянам. Днем температура в Киеве будет составлять +30С.
REUTERS
Также дожди придут на запад и север, сообщает Гидрометцентр. Однако на юге и востоке пока до +36С.
На западе - до 26 градусов.
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Однако завтра станет прохладнее - град, шквалы, усиление ветра. Наиболее сильная смена температуры воздуха будет дневная. 4-5 сентября синоптики ожидают до 20 градусов днем в западных областях.
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