Минкультуры сняло нормативные барьеры в использовании электронных билетов

Министерство культуры Украины сняло нормативные барьеры в использовании электронных билетов учреждениями культуры.

Соответствующий приказ Министерства культуры Украины от 13 июля 2015 года № 488, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 июля 2015 года за № 911/27356, был согласован Министерством финансов Украины, Государственной регистрационной службой Украины и Государственным комитетом статистики Украины, сообщается на сайте Минкультуры.

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Соответствующим нормативно-правовым актом внесены изменения в Инструкцию по ведению билетного хозяйства в театрально-зрелищных предприятиях и культурно-образовательных заведениях, которыми приведены действующую Инструкцию в соответствие с требованиями Закона Украины от 02 октября 2012 года № 5316-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно изготовления документов и бланков документов строгого учета или отчетности» и Положения о министерстве культуры Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03 сентября 2014 года № 495. Сняты ограничения для учета билетов, которые применялись ранее как для бланков строгой отчетности.

Также созданы правовые основания для введения автоматизированной системы продажи билетов (АСПК), то есть организации электронного учета операций по продаже и бронированию билетов, и сняты ранее установленные ограничения для формы билета в бумажном виде при применении АСПК.

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Теперь разрешено организацию посещения культурно-художественных событий и заведений без использования бумажного билета, использование различных видов программного обеспечения и обеспечен принцип невмешательства государства в рыночные отношения между учреждениями культуры и субъектами хозяйствования, которые обеспечивают функционирование АСПК.

Введение в действие норм данного приказа, создаст условия для более удобного приобретения и бронирования посетителями билетов в учреждения культуры и способствовать получению исчерпывающей информации о культурно-художественные события.