Президент наградил именным оружием полковника Мамчура

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вся страна помнит ваш беспрецедентный поход под украинским флагом и с украинским гимном, спокойно глядя в глаза врагу, когда вы защитили честь украинских военных в Крыму, который войдет в учебники истории», - сказал президент во время вручения награды.

«Фактор украинских патриотов, украинских героев, в том числе и таких как вы - тот победный фактор, который сыграл чрезвычайно важную роль на первом этапе войны», - подчеркнул Порошенко.

Также он поблагодарил Мамчура за его активную законотворческую деятельность по повышению боеспособности украинской армии и постоянное взаимодействие с войсками как на полигонах, так и в зоне АТО.

По словам главы государства, наша страна нуждается в настоящих патриотах на всех звеньях государственного управления.

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Полковник Мамчур поблагодарил за высокую награду и заверил, что он и впредь будет делать все от него зависящее для укрепления обороноспособности нашего государства.

«За полтора года Украинская армия родилась снова. Сейчас она боеспособна, более 90% техники восстановлено. Мы продолжаем модернизацию и верим, что нам удастся создать лучшую армию», - сказал он.

Справка: Военный летчик 1-го класса полковник Мамчур был командиром Севастопольской бригады тактической авиации Воздушного командования «Юг».

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Во время оккупации русскими войсками АР Крым отличился особой стойкостью и мужеством, оставшись верным украинской присяге. 4 марта 2014 года украинские военные без оружия, под Государственным флагом Украины и боевым знаменем части, распевая гимн Украины и двинулись в сторону вооруженных воинов, которые блокировали проход к воинской части, при этом «неизвестные формирования» стреляли возле ног украинских летчиков и в воздух.

Эти кадры увидел весь мир. Во время штурма воинской части Мамчур был похищен российскими оккупантами. Военного больше трех суток удерживали в одиночной камере, осуществляли психологическое давление, пытаясь убедить перейти на сторону российской армии. Украинский летчик не изменил присяге.