Жителям Черкасс из-за дыма советуют надевать марлевые повязки и закрывать окна

В Черкассах из-за дыма из Киевской области спасатели советуют черкасщанам надевать марлевые повязки и закрывать окна.

Как рассказал УНИАН пресс-секретарь начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, встревоженные горожане сегодня утром массово звонят спасателям из-за дыма в городе.

По его словам, было много обращений от горожан, особенно от тех, кто склонен к аллергии или имеет хронические заболевания органов дыхания.

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Жителям Черкасс советуют закрывать окна, надевать мокрые марлевые повязки, пить антиаллергенные препараты и контролировать состояние здоровья пожилых людей. Некоторое облегчение принесут кратковременные дожди и грозы в ближайшие два дня, однако существенно на ситуацию они не повлияют, отметил Проценко.

Спасатели несут службу в усиленном режиме, пожаров в экосистемах на территории Черкасской области нет.

В то же время город Умань Черкасской области сегодня утром также накрыло дымом. Как сообщили УНИАН в Уманском горсовете, это произошло из-за пожара в районе ул. Пикивецкой, где загорелась сухая трава и стерня. Спасатели уже работают над ликвидацией пожара.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области сегодня наблюдается задымление из-за пожара на Киевщине. Черкасская область оказалась в зоне смога, который вызвали затяжные лесные и торфяные пожары на территории Киевской области. Задымление наблюдается в Жашковском, Звенигородском, Каневском, Золотоношском, Лысянском, Городищенском, Корсунь-Шевченковском, Черкасском районах области и в Черкассах.